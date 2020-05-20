Известная актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала себя в необычном образе

Красотка в этот раз позировала в косухе, которую почти сняла, а также белом топе с одной бретелькой. Анна дополнила образ обручем на голове, собрав волосы назад, и серьгой. Фотография получилась очень нежной и интересной. На втором снимке было все идентично, только применен черно-белый фильтр. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня в 19.00 прямой эфир с Владииславой Дедковой, напомню, что будем готовить вместе с вами) продукты уже закупили, или только сегодня этим займётесь? Готовы?

P.S.: Не могу перестать публиковать фото. слишком атмосферные и воздушные", - написала Кошмал.

Фанаты поставили более 23 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Очень красиво", "Готовы", "Ждем, уже прям интересно", "Если я не пролайкаю твои фотки ,то я буду жалеть. Так что,я все твои фотки всегда лайкаю и комментирую", "Спасибо за приглашение. Ждём с нетерпением. Ну, хороша же !!!", "Аня, очень хорошо выглядите!".

Сообщалось, что 25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, ставшая популярной после роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", изумила атмосферными кадрами.

Девушка собрала волосы в хвост и показала лицо почти без косметики - так же свежа, как и окружающая ее весна. Наслаждаясь ароматом, Аня легонько улыбнулась и мечтательно взглянула в камеру. На одном из снимков она вовсе закрыла глаза от удовольствия.

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