Украинская актриса Анна Кошмал поделилась новым соблазнительным кадром

Как сообщает Politeka.net, звезда "Сватов" приспустила одежду ради пикантной фотосессии. Она опубликовала снимок в Сториз на странице в Instagram.

Анна Кошмал, которая прославилась ролью повзрослевшей Женьки в культовом сериале, продолжает строить карьеру актрисы и частенько подогревает интерес к своей персоне горячими образами. На этот раз она предстала в белых штанах, топе телесного цвета и длинной рубашке.

Чтобы подчеркнуть свои природные достоинства, знаменитость приспустила рубашу ниже плечей, обнажив декольте. Она также села на пол и слегка изогнулась в сторону камеры в изящной позе - такую красоту не спрячешь под одеждой.

Ранее Анна Кошмал призналась, что таки кое-что прячет под одеждой, и рассказала, как сохраняет стройную фигуру во время карантина. Актриса приподняла толстовку и показала корсет, закрепленный на талии. Она заявила, что занятий йогой оказалось недостаточно для поддержки спортивной формы, а корсет помогает ей выдержать большую нагрузку:

"Иногда я могу простоять на кухне около 4-5 часов в день, печь печенье для вас и готовить завтрак\обед для семьи + стандартная уборка + ношу своего 16 килограммового сыночка".

Напомним, Женька из "Сватов" показала свою настоящую любовь, редкое фото

А еще Politeka писала, что Женька из "Сватов" показала себя без фотошопа в обычной жизни

Также Politeka сообщала, что Женька из "Сватов" наконец показала подросшего сына, забавное фото.