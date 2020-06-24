Победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова похвасталась соблазнительным фото

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Сегодня настроение очень романтическое. Ловите красивые истории любви в фильмах, которые скрасят ваш вечер ♥», - написала Ульянова.

Список фильмов, которые она рекомендует выглядит следующим образом:

💌 «Влюбись в меня, если осмелишься»;

💌 «Дорогой Джон»;

💌 «Письма к Джульетте»;

💌 «Хоть раз в жизни»;

💌 «Голая правда»;

💌 «Мне бы в небо»;

💌 «До встречи с тобой»

К списку Даша Ульянова конечно же добавила фото себя любимой. Она позирует, изогнувшись в легком платье на узких бретельках. При этом похоже, что под нит белья. Глаза гимнастки искусно подведены черными стрелками, что делает образ особо томным.

«Красивая😍❤️», «Неописуемая», «Красота», «Очень красивая», «Вау», - посхищаются ею сети.

Такжевсети обратили внимание на кольцо, которое красуется на пальце девушки. Что удивило, поскольку на пост-шоу с Максом Михайлюком девушкам с ним рассталась из-за его измены. Но как известно, ранее она уже заявляла, что не хочет снимать кольцо,поскольку оно йе просто нравится.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

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