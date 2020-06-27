Победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова порадовала поклонников новой фотосессией, в которой снялась без штанов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«…именно после нашей встречи, я начала любить себя в кадре🤤 именно эта девушка видит тебя так, как не видит никто другой ) Каждое новое фото - это любовь навсегда ♥️🔥 спасибо тебе , что однажды раскрепостила Дашуху и теперь она не стесняется фоткаться в трусах 😂 шучу )))) Девочки,если хотите сделать фотку «назло бывшему» - тогда обращайтесь к Натали) одетыми со съемки вы точно не уйдёте», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ульянова позирует в курточке и нижнем белье, элегантно задрав ногу практически до головы. На ногах у знаменитости виднеются ботфорты.

«кайф», «Ну, реально симпатичная и прикольная девченка», «красотка», «секси кошечка», «Дашуля, ты огонь», «круто», «очень страстная», «нереально красивая», «огонь!», «уххх бомба», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова похвасталась соблазнительным фото.

«Сегодня настроение очень романтическое. Ловите красивые истории любви в фильмах, которые скрасят ваш вечер ♥», - написала Ульянова.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".