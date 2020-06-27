Відома російська виконавиця Анна Семенович похвалилася перед підписникам, як розважається в лазні з чоловіком
Як передає Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Семенович цікавиться у лазнюка, що вони зараз будуть робити.
«Роман, а що ми зараз будемо робити? А це дуже страшно? Ну гаразд. Якщо зі мною щось трапиться, мої передплатники будуть знати, що винен ось цей хлопець», - каже Семенович.
Заходячи в баню, знаменитість каже, що нібито перенеслася у фільм «Вій».
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Уточнимо, що на інших кадрах Семенович в одному ліфчику обполіскується в холодній воді, переплюнувши при цьому навіть скандальну балерину Анастасію Волочкову.
Проте її прихильники не змогли висловити слова захоплення – кадри були опубліковані в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, популярна російська виконавиця Анна Семенович похвалилася черговим перетворенням, здивувавши шанувальників
В цей раз Ганні вдалося вразити новим яскравим іміджем, опублікувавши стильне фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Схудла знаменитість в стильному чорному платті з незвичайним футуристичним принтом.
Так, як відомо, Ганна намагалася все це час схуднути, тому кожне її фото дивує шанувальників і викликає цілу бурю в мережі.
Шанувальники тут же відреагували, розкритикувавши знаменитість за надмірний фотошоп.
Нагадаємо, фігуриста Семенович без одягу показала, як розважається у ванній
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