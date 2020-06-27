Такого від неї не чекали

Відома російська виконавиця Анна Семенович похвалилася перед підписникам, як розважається в лазні з чоловіком

Як передає Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Семенович цікавиться у лазнюка, що вони зараз будуть робити.

«Роман, а що ми зараз будемо робити? А це дуже страшно? Ну гаразд. Якщо зі мною щось трапиться, мої передплатники будуть знати, що винен ось цей хлопець», - каже Семенович.

Заходячи в баню, знаменитість каже, що нібито перенеслася у фільм «Вій».

Уточнимо, що на інших кадрах Семенович в одному ліфчику обполіскується в холодній воді, переплюнувши при цьому навіть скандальну балерину Анастасію Волочкову.

Проте її прихильники не змогли висловити слова захоплення – кадри були опубліковані в Сторіс.

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В цей раз Ганні вдалося вразити новим яскравим іміджем, опублікувавши стильне фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Схудла знаменитість в стильному чорному платті з незвичайним футуристичним принтом.

Так, як відомо, Ганна намагалася все це час схуднути, тому кожне її фото дивує шанувальників і викликає цілу бурю в мережі.

Шанувальники тут же відреагували, розкритикувавши знаменитість за надмірний фотошоп.

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