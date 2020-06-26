Популярная российская исполнительница Анна Семенович похвасталась очередным преображением, удивив поклонников

В этот раз Анне удалось сразить новым ярким имиджем, опубликовав стильное фото на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net. Похудевшая знаменитость в стильном черном платье с необычным футуристическим принтом.

Так, как известно, Анна старалась все это время похудеть, поэтому каждое ее фото удивляет поклонников и вызывает целую бурю в сети.

«Какое счастье, что жизнь в Москве оживает, открываются уличные ресторанчики и можно вечером сидеть не дома на диване, а встретится с друзьями и приятно провести время ❤️ А еще я хочу напомнить, что с 25 июня по 1 июля пройдут выборы и считаю, что это очень важный день для любой страны. Я недавно узнала что проголосовав, можно получить подарок 🎁 Кстати, в этом году с 25 по 30 июня можно будет проголосовать онлайн. Но если вы привыкли голосовать на участке, как раньше, то можно это сделать 1 июля. #летопришло #жаранаулице #прзитив», - написала Семенович.

Поклонники тут же отреагировали, раскритиковав знаменитость за чрезмерній фотошоп:

«Многовато фотошопа. А так - симпатично)», «Прям один фотошоп😅😅😅 , куда его столько», «Выборы пройдут и снова начнётся карантин🤦», «Лучше бы без политики)», «Анна Семенович???», «На себя не похожи на этом фото 💐», «На фото вы серьёзная деловая леди, которую внезапно поймал на входе хороший фотограф - остановилась, улыбнулась и дальше пошла 🔥🔥🔥», «Очень красива🔥», «Нуз ачем так себя щопить, что не узнать, ужас», «Профессиональный фотошоп, от прежней ничего не осталось☝️🔥», «Вот это фотошоп».

До этого мы сообщали, что российская исполнительница Анна Семенович порадовала поклонников, представ перед камерой в образе строгой учительницы.

«Я бываю очень разной, но образ шаловливой заразы, мой любимый😉😂 Девочки, отличную песню нам подарил @nikolaibaskov 🤩 Снимайте смешные видео под песню <Зараза>…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Семенович пробует на себе различные наряды. При этом на фоне играет песня Баскова. В какой-то момент знаменитость появляется в образе строгой учительницы, демонстрируя внушительный бюст. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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