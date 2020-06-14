К откровенным фото ей не привыкать

Известная модель Victoria’s Secret Эльза Хоск показала главную гордость в тесном топе

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Эльза решила прогуляться на пляж. Она надела короткий топ спортивного типа, под который не стала надевать белье. Ее грудь прекрасно просматривалась через тонкую ткань. Вниз Эльза надела длинную юбку, а сверху набросила свитер.

Стоит отметить, что Хоск сделала дополнительный кадр, чтобы поклонники могли рассмотреть ее идеальный бюст.

«Пляжный день», - подписала модель фото.

За полчаса пост собрал почти 40 тысяч лайков. В комментариях модели оставили массу комплиментов.

«Какая ты красавица», «Эта юбка супер», «Вау», «Так солнечно», «Это тело», «Так красиво, удивительно, потрясающе, люблю тебя», «Ого как торчат», «Великолепна Эльза», «У нее лучший стиль», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эльза Хоск подразнила поклонников соблазнительным фото. Блондинка позировала в розовом бикини, а вниз надела штаны. Она стояла возле цветов, хоть и сама выглядела как цветочек. Ее пышная грудь едва не выпрыгивала из купальника. Волосы модель намочила, чтобы образ был завершенным.

Напомним, что нежная Эльза Хоск из Victoria’s Secret развалилась на кровати, засветив самые вкусные места: «Ничего себе».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эльза Хоск из Victoria’s Secret спустила штаны, засветив прозрачные трусики: «Бомба».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск из Victoria’s Secret в миниатюрном бикини засветила самые сладкие места: «Как с другой планеты».