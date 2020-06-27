Ця цифра просто не вкладається в голові

Українцям всього за місяць було сплачено понад мільярд гривень, які були витрачені на надання допомоги по безробіттю і не тільки

Так, в період з 23 травня по 25 червня включно у Фонді соціального страхування України було виплачено 1,122 мільярда гривень. Про це передає Politeka з посиланням на пресслужбу Фонду соцстраху.

Так, фінансова допомога спрямована на боротьбу з наслідками, які виникли через вірус з Китаю. Також кошти були представлені у вигляді допомоги по безробіттю або вагітності. Крім того, гроші отримають родини, у яких народилися діти.

Кошти на рахунки соцстраху були спрямовані українським урядом.

«Суми профінансована фондом допомоги надійдуть на рахунки страхувальників (роботодавців) протягом декількох днів, залежно від тривалості бухгалтерських операцій», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що 20 травня Кабмін прийняв рішення виділити фонду 2,279 мільярда гривень для надання допомоги людям, постраждалим від вірусу з Китаю.

За словами чиновників, розмір допомоги в разі безробіття може становити 50% від середнього доходу працівника, незалежно від робочого стажу. При цьому медичні працівники у разі ізоляції з-за вірусу з Китаю отримають 100% від середнього доходу.

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Як відомо, вже через кілька днів відбудеться автоматична індексація пенсій українців.

Мінімальна пенсія зросте на 74 гривні (до 1712 гривень), а максимальна - на 740 гривень (17120 гривень). Більш того, заплановано перерахунок доплат українцям за сверхстаж.

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