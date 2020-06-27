Стало известно, кто может рассчитывать на повышенные выплаты уже с 1 июля 2020 года

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, уже через несколько дней произойдет автоматическая индексация пенсий украинцев.

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Минимальная пенсия вырастет на 74 гривны (до 1712 гривен), а максимальная - на 740 гривен (17120 гривен). Более того, запланирован перерасчет доплат украинцам за сверхстаж.

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Как ранее рассказывали в правительстве, грядущий перерасчет уже заложен в бюджет ПФУ, поэтому никаких задержек не будет.

"Индексация прожиточного минимума предусмотрена уже принятым бюджетом Украины на 2020 год. Все суммы заложены в бюджет, выплаты будут осуществлены вовремя", – подчеркнули в пресс-службе Кабмина.

Согласно законодательству, за каждый год сверхстажа (от 30 лет для женщин и 35 – для мужчин) полагается прибавка в размере 1% прожиточного минимума. При условии, если женщина отработала 40 лет вместо необходимых 30, размер прибавки сейчас составляет 163,8 грн, а после перерасчета – уже 171,2 грн. Всего повышение могут ощутить на себе 6,8 млн человек.

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Ранее мы рассказывали о том, что украинцы остались без обещанных выплат после индексации. 

В ПФУ ранее предупреждали, что сумма пенсий в среднем возрастет на 11%, но как показала практика, многие пенсионеры неправильно поняли методику проведения индексации.

Украинцы задавались вопросом, почему обещанная прибавка в размере 11%, которую им обещали к пенсионным выплатам, так и не была выплачена. В ПФУ попытались объяснить, что прибавка оказывается касалась не минимальных пенсий.

«Повышение пенсий на 11% касается не минимальных пенсий, а средней зарплаты, с которой формируется пенсионные выплаты. Поэтому не ждите этого повышения. Был создан новый коэффициент, но он не подразумевает прибавку в размере 11%. Вам следует подождать еще немного: начиная с первого июля минимальный размер пенсии повысится до 1712 гривен», — объяснили представители фонда.

Напомним, украинцам пересчитают пенсии и другие выплаты, кто получит больше денег

Как сообщала Politeka, Индексация выплат на 11%: украинцы остались без денег, в Пенсионном фонде назвали причину

Также Politeka писала, что массовая задержка пенсий, украинцев предупредили, кто не получит деньги в срок