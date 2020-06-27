Эта цифра просто не укладывается в голове

Украинцам всего за месяц было выплачено свыше миллиард гривен, которые были потрачены на предоставление пособий по безработице и не только

Так, в период с 23 мая по 25 июня включительно в Фонде социального страхования Украины было выплачено 1,122 миллиарда гривен. Об этом передает Politeka со ссылкой на пресс-службу Фонда соцстраха.

Так, финансовая помощь направлена на борьбу с последствиями, которые возникли из-за вируса из Китая. Также средства были представлены в виде пособий по безработице или беременности. Кроме того, деньги получат семьи, у которых родились дети.

Средства на счета соцстраха были направлены украинским правительством.

«Суммы профинансированной фондом помощи поступят на счета страхователей (работодателей) в течение нескольких дней, в зависимости от продолжительности бухгалтерских операций», - говорится в сообщении.

Уточним, что 20 мая Кабмин принял решение выделить фонду 2,279 миллиарда гривен для оказания помощи людям, пострадавшим от вируса из Китая.

По словам чиновников, размер помощи в случае безработицы может становить 50% от среднего дохода сотрудника, вне зависимости от рабочего стажа. При этом медицинские работники в случае изоляции из-за вируса из Китая получат 100% от среднего дохода.

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Как известно, уже через несколько дней произойдет автоматическая индексация пенсий украинцев.

Минимальная пенсия вырастет на 74 гривны (до 1712 гривен), а максимальная - на 740 гривен (17120 гривен). Более того, запланирован перерасчет доплат украинцам за сверхстаж.

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