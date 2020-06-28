Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) з'явилася в розкішному образі

Зірка регулярно радує своїх шанувальників жаркими фото в різних вбраннях, пише Politeka.net. Цього разу красуня просто підкорила формами в кольоровому купальнику.

Великі груди знаменитості налилися під шаром тонкої пружної тканини. Видно як принадам тісно і їм би хотілося свободи. Модель для більшого ефекту стиснула груди руками по боках. Жоден чоловік не встоїть перед такою красунею: "Ого, розмір".

На шиї моделі поблискував маленький кулончик на ланцюжку. На відео Сьєнега спілкувалася з підписниками і запрошувала на свій сайт.

Кассандра посміхалася, на її обличчі практично не було макіяжу, лише пухкі губи були підкреслені блиском. Чорне волосся вона розпустила і виглядала дуже акуратно.

На другому фото модель вирішила продемонструвати себе чіткіше. Зірка була в капелюшку і в тому ж купальнику. Вона піднесла камеру ближче. Величезні груди були стиснуті тканиною купальника.

Модель дивилася в камеру, відкривши губи. На її обличчі можна помітити веснянки. Фото вийшло чудовим.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега показала себе в прозорій мереживній сукні з величезним декольте.

Як можна помітити, зірка не любить носити білизну, тому без скромності демонструє всі скарби перед камерою.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега позувала у бікіні з космічним принтом.

Крихітні трикутники тканини обтягнули соковиті груди знаменитості, ледь прикриваючи її. Маленький купальник лише зумів приховати найінтимніше.

Зірка позувала біля басейну, всіляко вигинаючись.

Нагадаємо, зірка "Playboy" Кассандра Сьенега спокусила бездоганними вигинами в "космічному" бікіні

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