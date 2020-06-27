Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала незвичайний образ, який приміряла в новій фотосесії

Найчастіше знаменита модель показує себе без прикрас, укладок і фотошопу. При цьому вона хвалиться стрункою фігурою в домашньому вигляді і простий одяг. В цей же ра зірка приміряла на себе зухвалий ляльковий образ, ніж підкорила мережа, веть струнка фігура знаменитості виглядала досить яскраво, повідомляє Politeka.net.

Так, Емілі наділу незвичайний шкіряний ремінь, помітно приховує її струнку талію, а також білу білизну. При цьому свій образ дівчина доповнила перукою з яскраво-рожевими волоссям, рожевими гольфами, що доходять до середини стегна, і стильними шкіряними рукавичками.

Фанати, помітивши ляльковий образ моделі, не змогли пройти повз:

«Омг 💕 Ці булочки!», «Ідеальна дамочка👍😂😂», «виглядає вельми вражаюче 💘», Крута і звабна,я Емілі, покажи ще🙌🏽🙌🏽🔥», «Хочеться більшого🔥», «Дівчина 😍😍», «Ти красива», «Сьогодні більше, ніж коли-либоМдррр, ти вважаєш, що справа дійшла до тебе, як ти робиш такі фото?», «Білий кролик?».

До цього починаюча актриса Емілі Ратаковски після зміни іміджу показала сміливий обра.

На фото Емілі показує себе в білій сорочці, яку задерла, щоб зав'язати. Красуня доповнила образ розпущеним волоссям, які так давно пофарбувала, і позувала на тлі яскравого сонця, тому просто світилася на знімках.

Дівчина дивилася в камеру і трохи пограла перед об'єктив, щоб зробити кілька кадрів. Фото вийшли дійсно світлими і ніжними завдяки обраним наявних кутів камери фотографа.

"Це будуть мої улюблені", "Приголомшлива краса", "Люблю свою роботу", "Вау, відмінна робота, братан", "Твої тони, вони неймовірно прекрасні", "Верховний ангел", "Дивовижний портет".

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковски приголомшила змінами у зовнішності, стала ще красивішою

Також Politeka писала, що Ратаковски роздяглася і без сорому показала, ніж її нагородила природа

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковски без ліфчика повеселилася перед дзеркалом у томної позі