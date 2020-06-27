Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала необычный образ, который примерила в новой фотосессии

Чаще всего знаменитая модель показывает себя без украшений, укладок и фотошопа. При этом она хвастается стройной фигурой в домашнем виде и простой одежде. В этот же ра звезда примерила на себя дерзкий кукольный образ, чем покорила сеть, веть стройная фигура знаменитости выглядела весьма ярко, сообщает Politeka.net.

Так, Эмили надела необычный кожаный ремень, заметно скрывающий ее стройную талию, а также белое белье. При этом свой образ девушка дополнила париком с ярко-розовыми волосами, розовыми гольфами, доходящими до середины бедра, и стильными кожаными перчатками.

Фанаты, заметив кукольный образ модели, не смогли пройти мимо:

«Омг 💕 Эти булочки! Самый сок...», «Идеальная дамочка👍😂😂», «выглядит весьма впечатляюще 💘», Крутая и соблазнительна,я Эмили, покажи еще🙌🏽🙌🏽🔥», «Хочется большего🔥», «Девушка 😍😍», «Ты красивая», «Сегодня больше, чем когда-либоМдррр, ты считаешь, что дело дошло до тебя, как ты делаешь такие фото?», «Белый кролик?».

До этого начинающая актриса Эмили Ратаковски после смены имиджа показала смелый обра.

На фото Эмили показывает себя в белой рубашке, которую задрала, чтобы завязать. Красавица дополнила образ распущенными волосами, которые на так давно покрасила, и позировала на фоне яркого солнца, поэтому прямо светилась на снимках.

Девушка смотрела в камеру и немного поиграла перед объектив, чтобы сделать несколько кадров. Фото вышли действительно светлыми и нежными благодаря выбранным ракурсам фотографа.

"Это будут мои любимые", "Потрясающая красота", "Люблю свою работу", "Вау, отличная работа, братан", "Твои тона, они невероятно прекрасны", "Верховный ангел", "Удивительный портет".

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее

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