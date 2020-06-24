Муж украинской певицы Наташи Королевой, бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), показал необычный образ и вызвав фурор в сети

На фото Тарзан позировал со странной прической и усами. Образ Глушко дополнил розовой кофте, которую расстегнул и показал, что под ней ничего нет. А на шее у Сергея еще висел какой-то шнурок, что на нем было, осталось за кадром. Фотография на фоне леса вышла довольно интересной и забавной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну что....поскакали?!))) Интрига", - написал Глушко.

Фанаты поставили более 500 лайков и написали несколько комментариев:

"Это Хома Брут", "Сергей,Вас не узнать!", "Не узнать, Сергей Богатым будете", "Сергей тарзанович мускулов. Завхоз спорт культбазы", "Спаси и Сохрани)", , "Ленин жив", "Кочмар, никогда так больше не делайте", "Мамин зять", "Фу, это зря...", "Вы неотразимы!!!!".

Ранее мы сообщали, что муж Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как Тарзан, поиграл мускулами перед зеркалом.

Тарзан выставил напоказ свои накаченные руки, одну из которых украшал черный браслет.

Муж Королевой также был в серых шортах, серой шляпкой и в стильных очках.

В таком виде Глушко позировал в лифте, наведя на зеркало камеру. Артист улыбался и выглядел довольным жизнью.

Напомним, опухшая Наташа Королева ошарашила видом в прозрачной кофточке

Также Politeka писала, что сын Наташи Королевой и Тарзана распахнул рубашку и расстроил своим телом

А еще Politeka сообщала, что Тарзан снял одежду и похвастался загорелым телом, сеть в восторге



