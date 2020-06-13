Наташа Королева поделилась воспоминаниями о выкидыше

Как передает Politeka.net, о тех злополучных днях она рассказала в интервью "Люкс ФМ" в передаче "Слава+" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Напомним, что события происходили еще в 2015 году - певица несколько лет пыталась подарить Тарзану ребенка и она забеременела. Тогда разгорелся скандал с интимными снимками пары, и после стресса у Королевой случился выкидыш.

По ее словам, в такой ситуации алкоголь спасти не может.

"Просто забудьте. Даже если у вас появилась такая мысль налить себе стаканчик - сразу забудьте. Потому что, к сожалению, в такой ситуации, когда мы становимся мега-уязвимыми от того, что мы ничего сделать не можем и психологически не можем справиться, вот в этот момент мы и подсаживаемся на всю эту гадость, которая потом делает из нас нелюдей", - отметила певица.

Также она назвала свои методы, которые помогли справиться ей с пережитым горем.

"У меня есть очень хороший друг - врач психотерапевт, и он давал советы. Я медитировала, отключала весь мир, не смотрела телевизор и ни в коем случае никакие новости, я находила для себя музыку - 432 Гц - которая тебя умиротворяет... Я поехала в красивые места", - вспомнила Королева.

По ее словам, первая неделя после случившегося была самой тяжелой.

"Я была вне зоны всякой и лежала таким трупиком на кровати и просто текли слезы", - вспомнила певица.

Ранее мы писали, что Королева отличилась новым высказыванием относительно запрета на въезд в Украину и Майдана в Киеве.

Как известно, в октябре 2016 года СБУ приняла решение запретить Королевой бывать в Украине ближайшие пять лет. В сентябре 2018 года

Королева рассказала, что подала иск в ЕСПЧ, отметив, что обвинения не соответствуют действительности. По ее словам, ей запретили въезд в Украину из-за зависти.

Напомним, запрещенная в Украине Королева вспомнила, как поддерживала Майдан: "Носили борщи, котлеты".

Как сообщала Politeka, сын Наташи Королевой и Тарзана распахнул рубашку и расстроил своим телом.

Также Politeka писала, что сестра-"близняшка" Наташи Королевой прячется от людей, причина поражает.