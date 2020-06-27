Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, як виглядає її схудла після пологів фігура

Схоже, модель не сумує і кожен день проводить на активному відпочинку. При цьому її струнка фігура в поєднанні з пружними формами і відсутністю целюліту хвилює багатьох жінок. Красуня знає, як привертати увагу до себе і той раз не став винятком.

Позуючи в стильному бікіні під краплями води на узбережжі, Кайлі вдалось підкреслити схудлу фігуру новим чином. І хоча на чорно-білому кадрі не видно ні колір купальника, ні макіяж зірки, фанати звернули увагу саме на форми знаменитості, а не на її імідж.

Відзначимо, не так давно Кайлі вперше стала мамою. І за саму вагітність вона набрала більше 18 кілограмів. Позбавлятися від яких вона почала відразу ж після народження малюка. При цьому через три місяці Кайлі скинула близько десяти кілограмів.

В Instagram вона зазначила, що решті вага почав йти завдяки дієті.

«Я від природи худа. Звичайно, не така, як Кендалл. Але у мене завжди був плоский живіт, але тільки недавно він знову став таким, яким був до народження Стормі. Зазвичай я їм як божевільна: пасту, піцу, багато молочних продуктів, але я просто від усього цього відмовилася. І в моєму випадку це спрацювало», - зазначила тоді Кайлі.

До цього Кайлі постала перед фанатами без одягу і будь-яких прикрас. Спокуслива знаменитість вирішила прикрити груди рукою, а особа приховала за солом'яним капелюхом, але це не завадило фанатам захопитися чином Дженнер:

«Мені потрібно ще декілька приватних фотографій, щоб вивчити ці грудей, щоб я міг їх розпізнати 😌», «Це повинно бути обкладинка нового альбому Тревіса», «Не всі мають бачити це занадто багато тіла», «Як вона може бути такою блискучою», «Дайте мені їх побачити», «@tgaarciaa Мені потрібна твоя допомога, щоб зробити знімок, подібний цьому, в один прекрасний день !!», «Дуже красивий і чудовий вид», «Чорт візьми, я б хотів, щоб у мене була така фотографія, але усі мої фотографії начебто погані LOL», - написали шанувальники.

Схоже, дівчина епатує публіку кожен день, вихваляючись своїми формами в купальниках і нижній білизні без якого-небудь сорому і скромності. При цьому Кайлі часто показує, як веселиться без дитини і свого коханого. Дівчина вважає за краще проводити час з подругами на пляжі або біля басейну.

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