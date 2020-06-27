Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как выглядит ее постройневшая после родов фигура

Похоже, модель не скучает и каждый день проводит на активном отдыхе. При этом ее стройная фигура в сочетании с упругими формами и отсутствием целлюлита волнует многих женщин. Красотка знает, как привлекать внимание к себе и тот раз не стал исключением.

Позируя в стильном бикини под каплями воды на побережье, Кайли ужалось подчеркнуть похудевшую фигуру новым образом. И хотя на черно-белом кадре не виден ни цвет купальника, ни макияж звезды, фанаты обратили внимание именно на формы знаменитости, а не на ее имидж.

Отметим, не так давно Кайли впервые стала мамой. И за саму беременность она набрала больше 18 килограммов. Избавляться от которых она начала сразу же после рождения малыша. При этом через три месяца Кайли сбросила около десяти килограммов.

В Инстаграм она отметила, что остальной вес начал уходить благодаря диете.

«Я от природы худая. Конечно, не такая, как Кендалл. Но у меня всегда был плоский живот, но только недавно он снова стал таким, каким был до рождения Сторми. Обычно я ем как сумасшедшая: пасту, пиццу, много молочных продуктов, но я просто от всего этого отказалась. И в моем случае это сработало», - отметила тогда Кайли. Фанаты сразу же отметили, что своим видом девушка довела их "до экстаза".

До этого Кайли предстала перед фанатами без одежды и каких-либо украшений. Соблазнительная знаменитость решила прикрыть грудь рукой, а лицо скрыла за соломенной шляпой, но это не помешало фанатам восхититься образом Дженнер:

«Мне нужно еще несколько частных фотографий, чтобы изучить эти груди, чтобы я мог их распознать 😌», «Это должно быть обложка нового альбома Тревиса», «Не все должны видеть это слишком много тела», «Как она может быть такой блестящей», «Дайте мне их увидеть», «@tgaarciaa Мне нужна твоя помощь, чтобы сделать снимок, подобный этому, в один прекрасный день !!», «Очень красивый и великолепный вид», «Черт возьми, я бы хотел, чтобы у меня была такая фотография, но все мои фотографии вроде плохие LOL», - написали поклонники.

Похоже, девушка эпатирует публику каждый день, хвастаясь своими формами в купальниках и нижнем белье без какого-либо стыда и скромности. При этом Кайли часто показывает, как веселится без ребенка и своего возлюбленного. Девушка предпочитает проводить время с подружками на пляже или у бассейна.

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