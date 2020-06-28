42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова, здивувала незвичними фотографіями

Зірка опублікувала фото, на якому постала не сама, а в компанії тварин, передає Politeka.net.

На серії фото красуня яскраво посміхалася, підставляючи щічку козлу, а друге козеня обнюхувало ручки телеведучої.

Зірка вибрала смугасту сукню біло-рожевого кольору. Вона виглядала дуже щасливо. Мабуть, козлики дуже їй сподобалися.

"Любов зла...😜", - написала Чехова.

За чотири години пост зібрав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів.

"Ви справжня.Вас не зіпсувала слава,достаток,успіх .Ви не гламурна левиця.Ви жінка ,яка знає собі ціну.А це набагато важливіше і прекрасніше.Приємного вам відпочинку в нашому Краснодарському краї☺😉", "Анфіса,за вашим відпочинком можна спостерігати вічно!А з бабою так ваще 🔥", "Це любов!!! 😀.... виразно", "Дуже позитивні та радісні фотки🙂", "Анфіса ви класна", "Такий класний я б теж хотіла його обійняти😍😍 у нас на о. Майорка такі ходять прям в природі, звичайно потискати не виходить але, просто подивитися одне задоволення😍❤️", "Гарненька така🌸👏🏼👏🏼👏🏼", "Жив був у бабусі Біленький козлик бабуся козлика дуже любила", "Такими б козлами були всі мужики!😀", "Розумниця і красуня!!!💗🌷💖👍Ви прекрасні в усьому!!!!!!💖🤗", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анфіса Чехова з'явилася в новому червоному платті в дрібний білий горошок. "Пишне" вбрання, з рюшами, верх, приталена середина з витонченим шкіряним паском і вільна спідниця до середини ікри зі спокусливим розрізом - вбрання красуні зірвало овації в коментарях.

Нагадаємо, Анфіса Чехова сміливо позбулася білизни і вляглася на підлогу заради пікантних кадрів

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