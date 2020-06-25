42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова блеснула фигурой на пляже в Сочи

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в длинном легком платье черного цвета с полупрозрачными вставками.

Анфиса подкрасила губы красной помадой, собрала волосы и спрятала их под кепку, а также надела большие солнцезащитные очки. Звезда покрутилась на дорожке, счастливо улыбаясь в камеру. Примечательно, что на заднем фоне можно увидеть лежаки под зонтиками, а также других отдыхающих, однако все внимание на странного мужчину в черном, который с интересом наблюдал за Анфисой.

"Сегодня мы добрались до роскошного beach club. Здесь мелкое теплое море, белые зонтики и лежаки, коктейли, суши и прочие вкусняшки. Комфорт зашкаливает! Мне даже показалось что мы в Майами, а не в Сочи!", - подписала кадры Чехова.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Одним не давал покоя загадочный мужчина, а другие отметили, что ведущая заметно располнела за время карантина.

"Мужчина позади Вас))) не сводит глаз 😂"

"Мужчина сзади явно заинтересован 😁🤩"

"Вы в купальнике выглядите лучше, чем в этом платье😋"

"Ты так и не смогла перестать жрать🙈"

"Эх, завидую 😊👍"

"Вы шикарны!"

"Красотка 🌹"

"Вам очень хорошо,Анфиса,когда вы набираете несколько кг. Отлично выглядите👏"

"Какое шикарное платье ❤️ изысканное и сногсшибательное❤️"

Ранее мы сообщали, Чехова устроила фотосессию рядом с диковинным растением с розовыми большими цветами. Красотка предстала в том же платье, что и на фото выше.

«Глядя на фото, ощущение, что я на Гавайях🏝🌞 А вы, если бы не знали, что я в Сочи, на какую страну, по фотографии подумали бы?», - спросила фанатов звезда.

Напомним, Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров

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