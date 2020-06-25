42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова блеснула фигурой на пляже в Сочи
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в длинном легком платье черного цвета с полупрозрачными вставками.
Анфиса подкрасила губы красной помадой, собрала волосы и спрятала их под кепку, а также надела большие солнцезащитные очки. Звезда покрутилась на дорожке, счастливо улыбаясь в камеру. Примечательно, что на заднем фоне можно увидеть лежаки под зонтиками, а также других отдыхающих, однако все внимание на странного мужчину в черном, который с интересом наблюдал за Анфисой.
"Сегодня мы добрались до роскошного beach club. Здесь мелкое теплое море, белые зонтики и лежаки, коктейли, суши и прочие вкусняшки. Комфорт зашкаливает! Мне даже показалось что мы в Майами, а не в Сочи!", - подписала кадры Чехова.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Одним не давал покоя загадочный мужчина, а другие отметили, что ведущая заметно располнела за время карантина.
Новые наказания за долги: в Кабмине признались, что будет с выплатами и субсидиями, "с 1 октября..."
С выплатами пенсий будут проблемы, в Кабмине решили признаться: к чему готовиться украинцам
В ПриватБанке объявили о новых правилах, которые коснутся платежей и карточек: "Как минимум 1500 гривен..."
Прорыв дамбы, нокаут курса валют и новая беда для украинцев – главное за ночь
"Мужчина позади Вас))) не сводит глаз 😂"
"Мужчина сзади явно заинтересован 😁🤩"
"Вы в купальнике выглядите лучше, чем в этом платье😋"
"Ты так и не смогла перестать жрать🙈"
"Эх, завидую 😊👍"
"Вы шикарны!"
"Красотка 🌹"
"Вам очень хорошо,Анфиса,когда вы набираете несколько кг. Отлично выглядите👏"
"Какое шикарное платье ❤️ изысканное и сногсшибательное❤️"
Ранее мы сообщали, Чехова устроила фотосессию рядом с диковинным растением с розовыми большими цветами. Красотка предстала в том же платье, что и на фото выше.
«Глядя на фото, ощущение, что я на Гавайях🏝🌞 А вы, если бы не знали, что я в Сочи, на какую страну, по фотографии подумали бы?», - спросила фанатов звезда.
Напомним, Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров
Также Politeka писала, что Чехова бессовестно сверкнула аппетитным силуэтом в тонкой пижаме
А еще Politeka сообщала, что Анфиса Чехова неожиданно показала своего главного мужчину, личные кадры