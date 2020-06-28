42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова, удивила необычными фотографиями

Звезда опубликовала фото, на котором предстала не сама, а в компании животных, передает Politeka.net.

На серии фото красотка ярко улыбалась, подставляя щечку козлу, а второй козленок обнюхивал ручки телеведущей.

Звезда выбрала полосатой платье бело-розового цвета. Она выглядела очень счастливо. Видимо, козлики очень ей понравились.

"Любовь зла...😜", - написала Чехова.

За четыре часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Вы настоящая.Вас не испортила слава,достаток,успех .Вы не гламурная львица.Вы женщина ,знающая себе цену.А это намного важнее и прекраснее.Отличного вам отдыха в нашем Краснодарском крае☺😉", "Анфиса,за вашим отдыхом можно наблюдать вечно!А с бабкой так ваще 🔥", "Это любовь!!! 😀.... определённо", "Очень позитивные и радостные фотки🙂", "Анфиса вы классная", "Такой классный я бы тоже его хотела потискать😍😍 у нас на о. Майорка такие ходят прям в природе, конечно потискать не получается но, просто посмотреть одно удовольствие😍❤️", "Хорошенькая такая🌸👏🏼👏🏼👏🏼", "Жил был у бабушки Беленький козлик бабушка козлика очень любила", "Такими бы козлами были все мужики!😀", "Умница и красавица!!!💗🌷💖👍Вы прекрасны во всём!!!!!!💖🤗", - написали пользователи сети.

Напомним, Анфиса Чехова предстала в новом красном платье в мелкий белый горошек. "Пышный" наряд, с рюшами, верх, приталенная середина с изящным кожаным пояском и свободна юбка до середины икры с соблазнительным разрезом - наряд красотки сорвал аплодисменты в комментариях.

Напомним, Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров

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