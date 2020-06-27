34-річна російська співачка і телеведуча Ольга Бузова нарешті дозволила собі розслабитися
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала фотографію, на якій позує в басейні, передає Politeka.net.
На знімку дівчина – в бікіні, а з аксесуарів на ній сонцезахисні окуляри, ланцюжки та браслети. На лівій руці у зірки – червона нитка, покликана захищати її власницю від зурочення і неприємностей.
Ольга сперлася об кромку басейну, підставивши обличчя сонячним променям і закривши очі.
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«Нарешті 🥳☺️ довгоочікуваний вихідний 😌😁 як я це ціную 🙏🏻 настільки рідкісний момент повного релаксу 🙃 Беру за правило не тільки працювати, але і встигати насолоджуватися життям 🙏🏻», – вона підписала фото.
Зазначимо, що через карантин зірки шоу-бізнесу змушені сидіти вдома і лише мріяти про відпочинок на Мальдівах або Балі. Тому поки що вони роблять вибір на користь банних комплексів та баз, які знаходяться в межах міста або навіть країни, що зробила і Ольга.
У свою чергу шанувальники засипали артистку компліментами, відзначаючи її підтягнуту фігуру і стильне бікіні.
«Ольга супер, Ольга клас, хто не вірить, тому в око», «найкрасивіша❤️❤️🔥 ти просто вогонь», «Красуня😍🔥», «Ти заслужила його 💗💗💗👏», «Нереально красива😍💖», – пишуть в коментарях.
Раніше в пресі промайнули чутки про те, що зірка російської естради збільшила собі груди, що тепер завзято демонструє на фотографіях в Instagram. Однак сама Бузова подібну інформацію всіляко заперечує, запевняючи, що не буде коригувати свої параметри.
Нагадаємо, Бузова в ліфчику і рожевій перуці осоромилася на сцені, кадри.
А ще Politeka писала, що Бузова побешкетувала перед камерою в екстра міні, гарячі кадри.
Також Politeka повідомляла, що епатажна Бузова в прозорій сукні похвалилася новою зачіскою, Седокова не стрималася.