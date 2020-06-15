Не всем понравился новый стиль

Российская певица, ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова нарвалась на критику в сети из-за новой прически

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Бузова предстала совершенно в новом образе. Ей сделали завивку ее коротких волос, в результате чего у нее появилась пышная копна на голове.

Одета певица была в нежное прозрачное платье с рюшами и вышивкой.

«Доброго дня, мои хорошие. Новая неделя, новые планы и задачи. Желаю Вам прекрасного дня и отличного настроения, ведь оно задаёт правильный ритм. Уверена у Вас всё получится», - обратилась певица к своим поклонникам.

За час пост певицы собрал более 140 тысяч лайков. Оценила пост экс-солистка группы ВИА Гра Анна Седокова. В комментариях красотке оставили массу комплиментов.

«Каждый день разная», «Какая Красотка. Просто бомба», «Ольга, Вам так идёт эта прическа», «Шикарная», «Ваууу. Ты нереальная», «Ах, какая женщина», «Какая нереальная», - пишут пользователи сети.

Но нашлись и те, кому не понравился новый образ Бузовой.

«Чучело, в фотошопе», «Не очень», «Неестественная», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Бузова поделилась фото, на котором предстала в коротком розовом парике, серебристом топе и белых широких штанах.

Напомним, что эпатажная Бузова украсила бюст камнями и посветила прелестями у всех на глазах: «Кайф».

Как сообщала Politeka, неугомонная Бузова огорошила резкой сменой имиджа, оценили не все: "Полегче, детка".

Также Politeka писала, что игривая Бузова сверкнула шелковым телом в распутном мини и сапогах: "Сногсшибательна".