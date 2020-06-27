34-летняя российская певица и телеведущая Ольга Бузова позволила себе наконец-то расслабиться

На своей странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала фотографию, на которой позирует в бассейне, передает Politeka.net.

На снимке девушка – в бикини, а из аксессуаров на ней солнцезащитные очки, цепочки и браслеты. На левой руке у звезды – красная нитка, призванная защищать ее обладательницу от сглаза и неприятностей.

Ольга оперлась о кромку бассейна, подставив лицо солнечным лучам и закрыв глаза.

«Наконец-то 🥳☺️ долгожданный выходной 😌😁 как я это ценю 🙏🏻 настолько редкий момент полного релакса 🙃 Беру за правило не только работать, но и успевать наслаждаться жизнью 🙏🏻», – подписала она фото.

Отметим, что из-за карантина звезды шоу-бизнеса вынуждены сидеть дома и лишь мечтать об отдыхе на Мальдивах или Бали. Поэтому пока что они делают выбор в пользу банных комплексов и баз, которые находятся в пределах города или даже страны, что сделала и Ольга.

В свою очередь поклонники засыпали артистку комплиментами, отмечая ее подтянутую фигурку и стильное бикини.

«Ольга супер, Ольга класс, кто не верит, тому в глаз», «Самая красивая❤️❤️🔥 ты просто огонь», «Красавица😍🔥», «Ты заслужила его 💗💗💗👏», «Нереально красивая😍💖», – пишут в комментариях.

Ранее в прессе промелькнули слухи о том, что звезда российской эстрады увеличила себе грудь, что теперь рьяно демонстрирует на фотографиях в Инстаграм. Однако сама Бузова подобную информацию всячески отрицает, уверяя, что не будет корректировать свои параметры.

Напомним, Бузова в лифчике и розовом парике осрамилась на сцене, кадры.

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