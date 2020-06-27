Онука Ротару Соня Євдокименко похвалилася стильним образом, який підкреслив її красу

Як повідомляє Politeka.net, зараз внучці Софії Ротару Соні Євдокименко всього 18 років, тим не менш, дівчина даремно часу не гаяла і за такий юний вік змогла багато добитися сама: стала обличчям модного бренду, прийняла участь у фотосесіях для модних колекцій і підкорила подіуми.

У неї прокрасні природні дані і дівчина виросла справжньою красунею, що доводять її знімки в блозі Instagram. Черговий знімок став справжнім витвором мистецтва, дівчина не тільки обрала стильний лук, але і показала, як правильно позувати для фото.

Так, на своїй сторінці Соня опублікувала фото в новому трендовому літньому образі, який вийшов в міру “бунтарським”. Дівчина позує на тлі спальні, сидячи біля ліжка. На Соні - прості блакитні джинси з дірками на колінах. Хоча слід зазначити, що в цьому сезоні стилісти радять відмовитися від потертостей і отворів на джинсах. А віддати перевагу однотонному деніму.

Образ доповнює біла футболка з принтом, заправлена в штани.

Шанувальники блогера і моделі поспішили залишити свої коментарі під її новими фото. Більшість з них залишили захоплені коментарі і смайли з сердечками.

"За часів Трої, війна була б з тебе", "Прям дуже красива!", "Стильно, модно, красиво", "Яка ви красива", "Фото для обкладинки журналу”, "Вааау це шикарна фотографія", "Чудова фотографія, ви прекрасні", "А ви дуже мило дивитесь, прям солодке життя".

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