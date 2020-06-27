Онука Ротару Соня Євдокименко зробила яскраве фото на прогулянці в Києві
Як повідомляє Politeka.net Соня Євдокименко, давно переїхала в Нью-Йорк, де навчається в престижній Школі дизайну Parsons. Під час карантину вона періодично виходила на прогулянки в Центральний парк, а також знімала влоги про життя в США.
Тепер же дівчина приїхала до рідного Києва і встигла поділитися мальовничими кадрами, зробленими на вулицях міста.
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На новому кадрі в своєму Instagram Євдокименко зачарувала милим повсякденним образом, а заодно показала і похвалилася шикарним виглядом столиці України.
На знімку Соня стоїть посеред центру Києва, за її спиною відкривається ефектний вигляд. Дівчина приміряла зручний наряд - бірюзові шорти і блузу білого кольору, яка ідеально підкреслила її точену фігурку Волосся вона залишила розпущеним, а також зробила легкий макіяж.
Її стильний образ доповнили намисто в тон шортиків і невелика сумочка. Бабуся явно буде в захваті від такого образу та одобрить його.
Підписники Соні відразу ж відзначили її почуття стилю, а також їм сподобався образ в цілому. Посипалися компліменти на онуку Ротару як з рогу достатку.
"Мала як же ти мені подобаєшся, свіжа така тут на фото", "Дуже красиво 😍❤️", "Як завжди красуня", "Дуже красива!💕✨", "Це найкрасивіше місце в Києві ✨😻✨".
Нагадаємо, внучка Ротару задерла футболку і без сорому прогулялася по Києву: "Фігура просто нереальна".
Також Politeka писала, що пустотлива онука Ротару підняла кофту і показала, ніж її нагородила природа.