Онука Ротару Соня Євдокименко зробила яскраве фото на прогулянці в Києві

Як повідомляє Politeka.net Соня Євдокименко, давно переїхала в Нью-Йорк, де навчається в престижній Школі дизайну Parsons. Під час карантину вона періодично виходила на прогулянки в Центральний парк, а також знімала влоги про життя в США.

Тепер же дівчина приїхала до рідного Києва і встигла поділитися мальовничими кадрами, зробленими на вулицях міста.

На новому кадрі в своєму Instagram Євдокименко зачарувала милим повсякденним образом, а заодно показала і похвалилася шикарним виглядом столиці України.

На знімку Соня стоїть посеред центру Києва, за її спиною відкривається ефектний вигляд. Дівчина приміряла зручний наряд - бірюзові шорти і блузу білого кольору, яка ідеально підкреслила її точену фігурку Волосся вона залишила розпущеним, а також зробила легкий макіяж.

Її стильний образ доповнили намисто в тон шортиків і невелика сумочка. Бабуся явно буде в захваті від такого образу та одобрить його.

Підписники Соні відразу ж відзначили її почуття стилю, а також їм сподобався образ в цілому. Посипалися компліменти на онуку Ротару як з рогу достатку.

"Мала як же ти мені подобаєшся, свіжа така тут на фото", "Дуже красиво 😍❤️", "Як завжди красуня", "Дуже красива!💕✨", "Це найкрасивіше місце в Києві ✨😻✨".

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