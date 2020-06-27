Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, похвасталась своими формами в черном кружевном белье

В этот раз эксцентричная модель, поражающая своими образами в пикантных нарядах, поделилась в социальной сети Инстаграм сразу двумя кадрами. При этом Алена подчеркнула, что хочет показать себя и фигуру без фильтров, сообщает Politeka.

На двух новых фото Омович позирует в стильном черном кружевном белье с множеством тоненькими лямками и специальными декоративными элементами на груди и талии, подчеркнувшими ее привлекательность.

«Без фильтров фото больше нравятся?🤔», - написала Алена под постом.

Фанаты сразу же отреагировали:

«Зажигай, малышка😍😍», «🔥🔥очень», «Так лучше))», «Такая обработка лучше», «Очень большая грудь🔥🔥🔥😮😮😮», «Ален ты меняла внешность, или от природы такая красота?», «Ты нереальная красотка ❤️», «Настроилась👍», «Красотка🤗», «Алёна ты шикарна! 🔥✨💔», «Шикарная», «Вот такая прическа тебе идёт», «Как это красиво❤❤❤ И с фильтрами, и без».

Ранее модель, которая прославилась не обычной стройностью при росте свыше 170 см, в этот раз решила показать, как занимается уходом за собой и своей кожей, чтобы та имела идеальный золотистый загар. Тем не менее, желание преобразить себя оценили не все пользователи сети.

Девушка решила рассказать, что она любит солярий, но главное знать меру. Раз в неделю она ходит в горизонтальный солярий с темным кремом на 200 бронзантов.

"Объясню почему солярий мне пошёл на пользу, а не во вред. У меня жирная кожа лица, склонная к высыпаниям. Любые средства которые мне советовали, не давали нужного эффекта. Я просто блещу как новогодняя елка и все) а забивать поры матирующей пудрой мне как-то не хочется. Солярий же оказался идеальным вариантом для меня".

Напомним, украинская Кардашьян запихнула нереальные размеры под тонкую маечку.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян соблазнила пикантным видом в "золотом" бикини.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула косуху и показала свое пышное "добро".