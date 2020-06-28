Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", не перестає вражати красою

Зірка настільки сподобалась шанувальникам, що ті навіть створюють фан-сторінки, пише Politeka.net.

Так, в одній з таких сторінок опублікували знімок, де Ольга позувала в короткому літньому платті. Глибоке декольте і довжина додали образу спокусливості. Від красуні так і віє сексуальністю.

Співачка позувала сидячи на задньому кріслі машини, виставивши босі ніжки на зелену траву. Сукня трохи задралася, ледь не засвітивши найінтимніше.

Ольга замріяно дивилася в камеру, вітер закинув волосся набік, посвітивши сережками-кільцями у вухах.

"Натхнення, любов до себе, гармонія, насолода і свобода. Про решту подумаємо восени😋", - підписана фото.

За 12 годин пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Що за агрігат👍👍👍🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥🔥???", "От би Оленька покатала на такому апараті", "Краса", "ЧАРІВНА ❤️", "Оля ти чарівна 😍😍😍", "Твоя машина?", "чи то машина гарна, чи то жінка", "Мрія!)", "Там ще парасольку десь у двері повинен бути😁👍", "Серябкіна кльова... 😍", "Зайчик яка ж вона🔥🔥🔥🔥🔥", "Де туфлі?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна наділа тонкий коричневий купальник, який ідеально сів на її грудях. Крізь купальний наряд пробивалися ознаки найінтимнішого, але зірку це ніяк не бентежило.

Співачка сиділа у воді на дерев'яному пірсі в сміливій позі. Ольга блиснула стрункими ніжками. Погляд зірки був сумним. Таке фото було оприлюднені в сторіз, а перед цим Серябкіна опублікувала фото скромніше.

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