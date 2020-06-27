Американська актриса Хайден Панеттьєрі, котра народила дочку українському боксеру Володимиру Кличку, намагається не показувати обличчя дівчинки в мережі

7 червня 30-річна зірка завела собі аккаунт в Instagram, в якому публікує свої знімки, а також кадри з колишнім коханим чемпіоном, сімейні фото і тому подібне, передає Politeka.net.

Звертає на себе увагу той факт, що з трьох публікацій, на яких є її дочка Кайя Євдокія, обличчя дівчинки не видно.

Так, на одній фотографії Хайден пригорнула дочку до себе, відвернувши її обличчя від камери. На другій Кайя сидить і розмальовує зліпок вагітного живота актриси, ескіз на який раніше наніс її батько. На знімку вона схилила голову вниз, а обличчя її прикривають золотисті кучері. Як відомо, після розлучення зіркової пари дівчинка живе з батьком і його родичами на Україні, тому фото, судячи з усього, було зроблено самим Володимиром.

Ще одна фотографія присвячена Дню батька, з яким Хайден привітала 44-річного Володимира. На ній він тримає ще зовсім маленьку Кайю на руках. Традиційно обличчя дівчинки приховано від сторонніх очей.

Відзначимо і той факт, що на сторінці Володимира в Instagram фотографій дочки практично немає. Спортсмен також намагається оберігати дитину від чужих очей.

Хайден Панеттьєрі і Володимир Клички були разом з 2009 по 2018 рік, а в 2014-му на світ з'явилася їхня дочка Кайя Євдокія. Після розставання актриса і спортсмен зберегли дружні стосунки.

У вихованні дівчинки активну участь приймає мама чемпіона.

Сама Хайден, за словами джерел, близьких до оточення пари, регулярно літає в Україну, щоб бачитися з дочкою, хоча раніше їй довелося зіткнутися з докорами в тому, що вона, нібито, погана мати, раз проміняла батька дитини нового бойфренда. З ним актриса не раз опинялася в епіцентрі скандалу, оскільки новий коханий піднімає на неї руку.

Нагадаємо, екс-наречена Кличка Хайден Панеттьєрі показала, якою красунею зростає їхня дочка.

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