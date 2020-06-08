Известная актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста Владимира Кличко, показала видео с боксером

На кадрах Владимир стоит в серой футболке и рассказал о протестующих в США. Кличко отметил, что он поддерживает движение американцев, которые высказываются против расизма. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я Джордж Флойд", - подписала кадры Хайден.

"Я надеюсь, что вы все еще видите свою дочь, и она чувствует себя хорошо", "Джульетта вернулась, боже мой", "Мне это нравится. Он сформулировал очень удивительную речь", "Потрясающе, отлично заявлено", "Почему бы Владимиру и его брату не выступать за свободную прессу у себя на родине", "Не понятно только причём здесь погромы, в вашей стране. Владимир поддерживает насилие???", - написали фанаты под видео.

Отметим, что Владимир и Хайден встречались с 2009 по 2018 год. В 2014 году у пары появилась дочь Кайя, которая сейчас живет с Кличко в Украине. Актриса не так давно завела свой Инстаграм и в одной из публикаций написала: "Наконец-то".

Сообщалось, что бывшую девушку Владимира Кличко Хайден Панеттьери избил бойфренд в День святого Валентина.

Как пишут иностранные СМИ со ссылкой на полицию, парень Хайден Панеттьери, Брайан Хикерсон, был арестован за домашнее насилие в тот же день.

По словам полицейских, Хикерсон якобы ударил Панеттьери «кулаком по правой стороне лица». Инцидент произошел в частной резиденции в Джексоне, штат Вайоминг.

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