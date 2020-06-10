Голливудская звезда Хайден Панеттьери, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко, обескуражила фото их дочки за интересным занятием

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала пятилетнюю дочку Кайю-Евдокию. Белокурая девочка расположилась на полу и разрисовывала гипсовую фигуру.

Примечательно, что фигурой является беременный живот Хайден, частично с грудью (когда она еще вынашивала дочку).

Актриса сообщила в подписи, что макет для будущего рисунка нанес на фигуру папа девочки, то есть сам Владимир.

"Я сделала эту форму моего живота, когда была беременна, и моя дочь Кайя умоляла меня позволить ей разрисовать ее. После того, как я объяснила ей, как это деликатно 😬 и что это важно для мамы, я наконец сдалась и сказала "да". К счастью, папа помог ей с небольшим наброском, чтобы она могла раскрасить 😉", - поделилась Панеттьери.

Примечательно, что в комментариях у Хайден спросили, знает ли ее дочь украинский язык, на что актриса поспешила ответить.

"Хорошая работа, папочка! @ klitschko kaya изучает украинский / русский ??" - "Ага! Она говорит только по-русски со своим папой и изучает украинский 😊"

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, отмечая, как сильно Кайя подросла и стала похожей на мать в детстве.

"Она такая очаровательная и очень талантливая, как мама, и у нее есть способности к творчеству, мне очень понравилось! 💕😍"

"Боже, она такая большая !!!!! 😍"

"Она выглядит так же, как ты"

"У нее твои волосы! Я помню тебя в "Путеводном свете"! 🤗"

"Как красиво 💙"

"Вы с Владимиром снова вместе?"

"как это красиво 💙, теперь это еще более особенное, с рисунком Кайи. Теперь это искусство!"

"Это так чертовски мило :)"

"Прежде чем я прочитала подпись, я подумала, что это была твоя фотография. Она стала такой красивой, как ее мама"

Напомним, Владимир и Хайден встречались с 2009 по 2018 год. В 2014 году у пары появилась дочь Кайя, которая сейчас живет с Кличко в Украине.

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