Известная актриса Хайден Панеттьери, мать ребенка Владимира Кличко, представила семейное фото
Звезда опубликовала снимок в Инстаграм, пишет Politeka.net. В кадре Владимир Кличко позирует с дочерью Кайей-Евдокией. Отец взял ребенка на руки, девочка потянула руку и дотронулась к лицу папы.
При этом боксер прижал ребенка и смотрел на него, не улыбаясь.
В посте Хайден поздравила бывшего мужа с Днем отца.
За 15 часов пост собрал более 9000 лайков и много комментариев.
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Пользователи сети писали, что дочь тоже растет чемпионкой, как ее папа и пожелали девочке крепкого здоровья.
"Чувства нахлынули", - написал один из фанатов.
Хейден Панеттьери и Владимир Кличко объявили о помолвке в октябре 2013 года. Свадьбу пришлось отложить, ведь звезда объявила о беременности. Дочь знаменитостей родилась в декабре 2014-го и стала первым ребенком для обоих супругов.
Известно, что оба познакомились в 2009 году. Пару никогда не смущала ни значительная разница в возрасте – 13 лет, ни в росте, ведь Хайден выглядела, как хрупкая Дюймовочка по сравнению с украинским боксером.
Спустя несколько лет после помолвки Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили отменить ее. Дочь осталась с отцом в Киеве, при этом актриса всегда поддерживала с ней связь по скайпу.
Расставание стало итогом непростых отношений спортсмена и артистки. Панеттьери проходила в невестах целых девять лет, а Кличко так и нашел время узаконить отношения.
Какое-то время от развода пару удерживала вместе общая дочь, однако в конечном итоге все завершилось расставанием.
После развода Хайден уже крутила романы с другими мужчинами.
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