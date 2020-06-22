Известная актриса Хайден Панеттьери, мать ребенка Владимира Кличко, представила семейное фото

Звезда опубликовала снимок в Инстаграм, пишет Politeka.net. В кадре Владимир Кличко позирует с дочерью Кайей-Евдокией. Отец взял ребенка на руки, девочка потянула руку и дотронулась к лицу папы.

При этом боксер прижал ребенка и смотрел на него, не улыбаясь.

В посте Хайден поздравила бывшего мужа с Днем отца.

За 15 часов пост собрал более 9000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали, что дочь тоже растет чемпионкой, как ее папа и пожелали девочке крепкого здоровья.

"Чувства нахлынули", - написал один из фанатов.

Хейден Панеттьери и Владимир Кличко объявили о помолвке в октябре 2013 года. Свадьбу пришлось отложить, ведь звезда объявила о беременности. Дочь знаменитостей родилась в декабре 2014-го и стала первым ребенком для обоих супругов.

Известно, что оба познакомились в 2009 году. Пару никогда не смущала ни значительная разница в возрасте – 13 лет, ни в росте, ведь Хайден выглядела, как хрупкая Дюймовочка по сравнению с украинским боксером.

Спустя несколько лет после помолвки Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили отменить ее. Дочь осталась с отцом в Киеве, при этом актриса всегда поддерживала с ней связь по скайпу.

Расставание стало итогом непростых отношений спортсмена и артистки. Панеттьери проходила в невестах целых девять лет, а Кличко так и нашел время узаконить отношения.

Какое-то время от развода пару удерживала вместе общая дочь, однако в конечном итоге все завершилось расставанием.

После развода Хайден уже крутила романы с другими мужчинами.

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