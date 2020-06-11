Голливудская звезда Хайден Панеттьери, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко, показала их подросшую дочь

Снимками знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.

На одном из фото 5-летняя Кайя-Евдокия разрисовывает гипсовый слепок беременного живота Хайден. Актриса отметила, что в этом ей помогал отец – Владимир Кличко.

Хайден Панеттьери рассказала, что дочь очень просила его разрисовать, и она сдалась, предварительно объяснив какой он хрупкий, и как дорог для нее.

Отметим, в комментариях все восхищаются красотой девочки и пишут, что копия красоты мамы.

"Она точь в точь, как ты", "Так подросла", "Она великолепна", "Она такая большая. Время летит", - пишут в комментариях.

Также Хайден Панеттьери опубликовала фото маленькой Кайи.

«Кажется, что эта фотография была сделана вчера. Не могу поверить, что моему ребенку уже 5 лет! Время летит», - написала она.

Напомним, Владимир и Хайден встречались с 2009 по 2018 год. В 2014 году у пары появилась дочь Кайя-Евдокия. Свое второе имя девочка получила в честь бабушки братьев Кличко.

Кайя живет с Кличко в Украине.

Напомним,бывшая девушка Кличко произвела фурор свежим фото с боксером.

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