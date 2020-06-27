Американская актриса Хайден Панеттьери, родившая дочь украинскому боксеру Владимиру Кличко, старается не показывать лицо девочки в сети

7 июня 30-летняя звезда завела себе аккаунт в Инстаграм, в котором публикует свои снимки, а также кадры с бывшим возлюбленным чемпионом, семейные фото и тому подобное, передает Politeka.net.

Обращает на себя внимание тот факт, что из трех публикаций, на которых есть ее дочь Кайя Евдокия, лица девочки не видно.

Так, на одной фотографии Хайден прижала дочь к себе, отвернув ее лицо от камеры. На второй Кайя сидит и разрисовывает слепок беременного живота актрисы, эскиз на который прежде нанес ее отец. На снимке малышка наклонила голову вниз, а ее лицо прикрывают золотистые кудри. Как известно, после расставания звездной пары девочка живет с отцом и его родственниками на Украине, поэтому фото, судя по всему, было сделано самим Владимиром.

Еще одна фотография посвящена Дню отца, с которым Хайден поздравила 44-летнего Владимира. На ней он держит еще совсем маленькую Кайю на руках. Традиционно лицо девочки скрыто от посторонних глаз.

Отметим и тот факт, что на странице Владимира в Инстаграм фотографий дочери практически нет. Спортсмен также старается оберегать ребенка от чужих глаз.

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко были вместе с 2009 по 2018 год, а в 2014-м на свет появилась их дочь Кайя Евдокия. После расставания актриса и спортсмен сохранили дружеские отношения.

В воспитании девочки активное участие принимает мама чемпиона.

Сама Хайден, по словам источников, близких к окружению пары, регулярно летает в Украину, чтобы видеться с дочерью, хотя ранее ей пришлось столкнуться с упреками в том, что она, якобы, плохая мать, раз променяла отца ребенка на нового бойфренда. С ним актриса не раз оказывалась в эпицентре скандала, поскольку новый возлюбленный поднимает на нее руку.

Напомним, экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала, какой красоткой растет их дочь.

А еще Politeka писала, что Кличко разрисовал беременный животик бывшей невесты, личные фото.

Также Politeka сообщала, что экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери ошарашила кадрами с Владимиром.