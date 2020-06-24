19-річна співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, влаштувала переполох на дорозі своєю зухвалою фотосесією

Як передає Politeka.net, красуня показала в своєму мікроблозі в Instagram, як проходили зйомки (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Соня позувала в автомобілі "Мустанг" у відвертому образі: на ній був білий топ і накинута на плечі шкіряна курточка, а також складається враження, що немає ніяких шортиків. Модель задерла чарівні ніжки і висунула їх в вікно, кинувши чарівний погляд в камеру. Цікаво, про що думали водії проїжджаючих повз авто?

"Моменти за лаштунками 🤍🍃", - підписала кадри зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях.

"дуже красиво 😍"

"Як класно, Софія! 🙏🏻 Обожнюю 🥰 такі фотосесії, 📸🎞 в такому стилі! Прям для душі 👏 🔥"

"Яка ти красива люблю тебе дуже сильно ❤️❤️❤️❤️"

"❤️Талантище❤️"

"Клас👏 шикарно! Сек*уально і без вульгарності. Браво!👏👏👏🔥"

"Нічого собі ракурс"

Раніше ми повідомляли, Соня показала найпривабливішу частину тіла, рекламуючи засіб для догляду за губами. Дівчина нахилилася над об'єктивом, доторкнувшись до пухких губ пензликом. Примітно, що фото ніби "перевернуте".

"Красива😍"; "Просто 🔥", - за лічені хвилини користувачі встигли поставити сотні лайків.

Крім того, ми розповідали, як Євдокименко захопила кадрами зі стайні. Зокрема, дівчина позувала поруч з благородною твариною у сукні-туніці і легкій курточці білого кольору. Красуня зворушливо обіймала коня і виглядала цілком щасливою і задоволеною життям.

Нагадаємо, внучка Ротару задерла футболку і без сорому прогулялася по Києву: "Фігура просто нереальна".

Також Politeka писала, що пустотлива онука Ротару підняла кофту і показала, ніж її нагородила природа.