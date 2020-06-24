19-річна співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, влаштувала переполох на дорозі своєю зухвалою фотосесією

Як передає Politeka.net, красуня показала в своєму мікроблозі в Instagram, як проходили зйомки (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Соня позувала в автомобілі "Мустанг" у відвертому образі: на ній був білий топ і накинута на плечі шкіряна курточка, а також складається враження, що немає ніяких шортиків. Модель задерла чарівні ніжки і висунула їх в вікно, кинувши чарівний погляд в камеру. Цікаво, про що думали водії проїжджаючих повз авто?

"Моменти за лаштунками 🤍🍃", - підписала кадри зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях.

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"дуже красиво 😍"

"Як класно, Софія! 🙏🏻 Обожнюю 🥰 такі фотосесії, 📸🎞 в такому стилі! Прям для душі 👏 🔥"

"Яка ти красива люблю тебе дуже сильно ❤️❤️❤️❤️"

"❤️Талантище❤️"

"Клас👏 шикарно! Сек*уально і без вульгарності. Браво!👏👏👏🔥"

"Нічого собі ракурс"

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Backstage moments 🤍🍃

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Раніше ми повідомляли, Соня показала найпривабливішу частину тіла, рекламуючи засіб для догляду за губами. Дівчина нахилилася над об'єктивом, доторкнувшись до пухких губ пензликом. Примітно, що фото ніби "перевернуте".

"Красива😍"; "Просто 🔥", - за лічені хвилини користувачі встигли поставити сотні лайків.

Крім того, ми розповідали, як Євдокименко захопила кадрами зі стайні. Зокрема, дівчина позувала поруч з благородною твариною у сукні-туніці і легкій курточці білого кольору. Красуня зворушливо обіймала коня і виглядала цілком щасливою і задоволеною життям.

Нагадаємо, внучка Ротару задерла футболку і без сорому прогулялася по Києву: "Фігура просто нереальна".

Також Politeka писала, що пустотлива онука Ротару підняла кофту і показала, ніж її нагородила природа.