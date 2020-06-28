Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер порадувала шанувальників фото зі своєю сестрою, Кендалл 

Обидві красуні випустили спільну лінію косметики, яку активно просувають у своїх соцмережах,  пише Politeka.net.  Так, Кайлі опублікувала фото на якому позує з Кедалл в чорних убраннях. 

Бізнесвумен вбралася в блискуче боді з відкритою спиною. Наряд обтягнув досконалі форми Кайлі. Тонка талія, пишні груди і стегна - вона просто досконала. 

Модель злегка вигнулась, щоб у всій красі продемонструвати свої пружні сідниці. Великі сережки у вухах завершили її гарячий образ. 

Кайлі вивела дві довгі чорні стрілки, а її губи прикрашала помада з коричневим тоном. Вона злегка відігнулася і кинула погляд назад. 

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Тим часом об її спину сперлася Кендалл. Всесвітньо відома модель блиснула круглими сережками у вухах. Зірка була з чубчиком, що їй не властиво. 

Модель обрала чорний атласний ліфчик і чорні атласні трусики. Макіяж був зроблений в одному стилі з сестричкою. 

"Живемо з колекцією KENDALL X KYLIE!!!!!!!!!!!!!!!", - підписала вона фото. 

За 16 годин пост зібрав більше чотирьох мільйонів лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі написали, що родички чудові і всіляко підтримували їх. 

"Шалено прекрасні", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер підкорила образом, вивалявшися на піску після купання. Засмагла модель не тільки приміряла стильне бікіні, більш схоже на дрібну кольчугу сірого кольору, але ще й доповнила літній образ прикрасами, акуратною крислатим солом'яним капелюшком і приховала нижню частину купальника легкою тканиною. 

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи

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