Російський шоумен Олександр Ревва, більш відомий як Артур Пирожков, і його дружина відзначили 16-ту річницю стосунків

Цю дату пара відмітила в одному з московських ресторанів, а фотографіями Анжеліка поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

З нагоди свята Олександр вбрався в білу сорочку, світлі штани і сірий блейзер, а його красуня-дружина вибрала сукню в підлогу зелених відтінків з довгим рукавом.

На знімках пара розрізає бісквітний торт у формі серця, прикрашений білим кремом і полуницею, а на тарілці можна побачити цифру 16, яка дорівнює часу пари разом.

«Олександр + Анжеліка = Любов 🎂 🌹💋», - підписала знімок «наречена».

За інформацією російських ЗМІ, у 2004 році Олександр й Анжеліка зустрілися вперше. Це сталося на дискотеці в Сочі. Журналісти дізналися, що Ревва серйозно підійшов до завоювання східної красуні. Щоб звернути на себе увагу прекрасної незнайомки, артист витратив всі гроші на лімузин, на якому відвіз Анжеліку додому. Наступного дня вона поїхала в Краснодар до батьків, але Саша до цього часу вже заволодів увагою дівчини. Молоді люди стали спілкуватися. Незабаром наречений був представлений батькам Анжеліки.

Через три роки пара зіграла весілля. На той момент дівчина вже була на третьому місяці вагітності. У 2007 році у них народилася дочка, яку назвали Алісою. А в 2013 році дружина подарувала своєму знаменитому чоловікові ще одну доньку, Амелі.

У 2017 році Олександр й Анжеліка стали володарями премії каналу Fashion TV в категорії «найстильніша пара року».

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