Российский шоумен Александр Ревва, больше известный публике как Артур Пирожков, приятно удивил поклонников

На своей странице в социальной сети Instagram 45-летний артист опубликовал снимок, на котором позирует в белой рубашке с голым торсом и светлых брюках на морском берегу, а фотографию подписал стихом Александра Пушкина «Земля и море».

Таким образом звезда сцены напомнил поклонникам о том, что 6 июня 221 год назад родился классик российской поэзии.

Вместе с тем он продемонстрировал фанатам подтянутую накачанную фигуру, которую сложно скрыть даже под одеждой.

В свою очередь фанаты артиста не пожалели для него комплиментов, не особо обращая внимания на стих.

«Какой же вы красивый! 🤗♥️», «Какой красивый!!!!🙈🙈🙈🙈», «Красавчик🙏», – пишут в комментариях поклонники.

Были и те, кто взялся поздравлять с Днем рождения самого Ревву, хотя артист родился 10 сентября. Кстати, мало кто знает, но он появился на свет в украинском Донецке. Несмотря на то, что местом рождения мальчика и его сестры-двойняшки стала Украина, по национальности он относит себя к русским и эстонцам.

Ранее мы рассказывали о том что супруга российского певца Олега Газманова рассказала, как Александр Ревва чуть не погиб.

В 2019 году, приехав на музыкальный фестиваль «Новая волна» в Александр с женой Анжеликой решили отдохнуть, поэтому отправились на пляж.

Компанию им составили Олег и Марина Газмановы, которые любят активные занятия. Артисты и их жены взяли доски для серфинга с веслами и ринулись в открытое море. В море волны сбили их с ног. Анжелика смогла уцепиться за доску, а Александра сбросило в воду.

Газманов бросился за спасателями, но Ревва в итоге смог обойтись без их помощи.

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