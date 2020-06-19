Артур Пирожков с супругой Анжеликой Реввой засветился на "Вечернем Урганте"

На фото Артур стоит в джинсах, кроссовках и черной футболке. Красавец дополнил образ часами на руке и скромной бородой. Рядом стояла Анжелика в коротком платье, держа мужа за руку. Красавица улыбалась на камеру, показывая всю себя. На фото можно заметить, что Александр Ревва (такое настоящее имя певца), похудел. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если вы хотите повеселиться и хорошенько п̷о̷р̷ж̷а̷т̷ь̷ ̷ посмеяться, смотрите сегодня «Вечерний Ургант» в 23.30 на первом", - написала жена Александра.

Фанаты, включая Светлану Лободу, поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"С нетерпением буду ждать программу с самыми прекрасными людьми", "Красивая пара! Видно, что счастливы!", "Ну очень красивая пара", "Стильные", "Саша похудел, стресс?".

Ранее мы сообщали, что жена комика Артура Пирожкова Анжелика показала роскошную фигуру в соблазнительном платье.

Ревва была одета в красивое платье в цветах с глубоким декольте. Фото было сделано вечером где-то на отдыхе. Анжелика позировала на яхте, а на фоне были пальмы и причал. Красотка соблазнительно смотрела в кадр. Ветер задрал ее платье, но, похоже, девушку это не смутило.

«Как вообще так получилось, что половина июня уже прошла. Кааак?», - подписала фото Анжелика.

Напомним, голубоглазая дочь Артура Пирожкова умилила снимком с таинственным питомцем

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