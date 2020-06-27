Топ-модель Белла Хадід показала дивовижні кадри зі своєї фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, всесвітньовідома модель і одна з найкрасивіших дівчат планети Белла Хадід не забуває радувати своїх шанувальників на карантині. Супермодель виставляє пости з минулого відпочинку, з дитинства, з модельних кампаній, в яких бере участь і просто селфі із самоізоляції.

Цього разу Белла показала кілька фото з одного з своїх кампейнів.

На одному зі знімків Белла постала повністю голою: з «одягу» на ній тільки супермодні трусики білого відтінку, а інтимні частини тіла прикриті руками. Мейк-ап моделі виконаний в настільки натуральній техніці, що здається, його й зовсім немає. Завиті у хвилі волосся надають образу красуні ніжності й легкості.

Дивовижною родзинкою образу стали крила за спиною дівчини, які перетворили її на справжнього янгола.

Також у карусель фото цього ж поста Белла додала фото, де у відображенні дзеркала, видно лише її мигдалеподібні очі.

Шанувальники залишили для моделі безліч компліментів, відзначаючи, яка вона красива. Багато з них порівняли її образ з образом королеви і ангела.

«Ти ідеальна», «Ми тебе обожнюємо», «Ти така красива, вийди за мене заміж», «Королева, немає богиня», «Ти досконалість», «Білий лебідь», «Чарівний ангел», «Самий спокусливий ангел», «Ангел, який заманює на небеса».



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