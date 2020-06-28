39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон вразила жарким фото на авто

Блондинка вбралася в яскраве міні-плаття і без сорому забралася на машину, передає Politeka.net.

Модель часто публікує у своєму Instagram різні епатажні фото і цей раз не став винятком. Знаменитість вирішила залізти на капот машини "БМВ" з відкидним верхом.

Красуня взула черевички-човники та окуляри з дзеркальними стеклами. Періс дивилася вдалину, повернувши голову вбік. Крім того, поруч із Хілтон лежала її вірна подруга - маленька собачка.

Телеведуча була на боці, розкинувши стрункі ніжки. Яскраве розфарбоване авто було таким же як вбрання зірки.

В пості автор зізналася, що закохалася в райдужне авто.

За вісім годин пост зібрав понад 600 тисяч переглядів та багато коментарів.

Користувачі мережі називали блондинку королевою і здивувалися її шикарній зовнішності. Люди захоплювалися стрункістю моделі: "Ось це спека!".

Нагадаємо, Періс Хілтон вирішила порадувати шанувальників архівним відфотошопленим знімком.

Зірка позувала в досить пікантній позі - на колінах. Модель одягла тоненьке бікіні на маленьких лямках. Маленькі трикутники тканини прикривали невеликі груди, а трусики прикрили пружні сідниці.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон красувалася в райдужному купальнику, а також з райдужним прапором.

Можна чудово розглянути фігуру знаменитості. Її плоский животик, спокусливі вигини та незвичайний погляд просто звели з розуму прихильників.

Нагадаємо, що Періс Хілтон постала в рожевому бікіні з прозорими вставками. Купальник припав по фігурі зірки. Верх обтягнув невеликі груди, а низ - пружну п'яту точку, опинившись майже на тонкій талії.

Нагадаємо, що Періс Хілтон розкрила шубу і показала, що ховає під хутром: "Королева зірок!".

Як повідомляла Politeka, Періс Хілтон в розпусному купальнику облилася водою і залізла на авто: "Мокрий ангел".

Також Politeka писала, що розкішна Періс Хілтон роздяглася, поніжившись на килимі з кольорів: «Солодкий ангел».