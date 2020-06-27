Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусное мороженое дома

По словам повара, время приготовления десерта составляет всего 15 минут, а от вкуса получаешь настоящее наслаждение, передает Politeka.net.

"Заинтригованы? Делается ваще изи, едят с улыбкой на устах", - написал Клопотенко.

Итак, для приготовления понадобятся:

белый густой йогурт 400г (идеально - греческий или турецкий);

клубника 200г;

сахарная пудра 2 ст.л.;

блендер, морозилка.

Клубнику взбить в блендере с сахарной пудрой, смешать с йогуртом и поставить в морозилку на три часа.

Как только йогурт замерзнет, можно доставать.

"Вы сумели сделать себе мороженое, а следовательно, готовы к взрослой жизни. Попробуйте прямо сейчас и почувствуйте себя всемогущими. Цем", - подытожил победитель "МастерШеф".

Данный рецепт был обнародован на странице в Инстаграм. За 15 часов пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев. Некоторые делились своими секретами приготовления:

"...заморозить банан, а потом его в блендер, добавьте какао или ту же клубнику. Консистенция как у магазинного мороженого и ничего не хрустит на зубах", "Я так делала, а еще с абрикосом делала, еще добавляла немного имбиря и вместо сахара мед. Ну такое же оно вкусное получилось, несмотря на простоту)", "Ооо тоже класс! 😍Мы дома навыворот этот рецепт делаем😂 ягоды кидаем в морозилку и когда хотим достаем и перемалываем с йогуртом или сметанкой и мороженко готово😄", "Можно наоборот - заморозить клубнику (персики, абрикосы). Затем в блендер замороженные ягоды с йогуртом - получаем мягкое мороженое за 3 минуты".

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