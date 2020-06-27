Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, вразила зухвалим вчинком

Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі стала переможницею престижного конкурсу Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Маючи за плечима титул кращої попи Бразилії Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

Дівчина постійно розміщує знімки і відео під якими з'являється безліч захоплених коментарів. Цього разу вона потішила користувачів мережі відео на якому у всій красі трусить формами.

Крім того, зірка показала всім спокусливий аутфіт, який підкреслив кожен вигин її видатної постаті. Модель одягла леопардовий злитий купальник з пікантними вирізами на грудях і животі, який підкреслив її пишні груди, тонку талію і розкішні стегна.

На додаток до вбрання вона підібрала сережки, що нагадують пелюстки квітів, і сонцезахисні окуляри. Завершують картину макіяж з акцентом на губах. А також розпущене волосся по плечах. Вийшло незвично і спокусливо.

На самому відео дівчина танцює під запальну музику. При цьому вона старанно трусить своїми видатними формами, показуючи фігуру з різних ракурсів. Гаряче шоу їй вдалося на ура.

Шанувальники оцінили не тільки бажання Кортез показати свої танцювальні здібності, але і її красу.

«Ти прекрасна😮 дика і необуздана хижачка», «Ти так красива», «найкрасивіша», «Чудова леді», «Дивовижна 😍 але це трохи непристойно», «Чудова», «Я люблю тебе», «Ти нереальна тигриця».

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