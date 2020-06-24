Известная модель Сьюзи Кортес, хозяйка самых аппетитных ягодиц, показала необычный образ без одежды

На фото Сьюзи показывает себя в прозрачном белье белого цвета, которое практически ничего не прикрывает. Кортес легла на спину, а показала себя по пятую точку, чтобы ничего лишнего нее засветить. Девушка соблазнительно взялаась пальчиком за губу, чтобы фото вышло максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Прекрасная", "Очень красиво", "Жарко", "Сладкая конфета".

Ранее мы сообщали, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес показала пикантный образ.

Всемирно известная модель довольно часто публикует все более пикантные кадры в соцсетях.

Поклонница ню фотосессий буквально заваливает своих поклонников горячими снимками и, судя по-последнему, не собирается останавливаться.

Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортес покорила формами в белье.

Роскошная Кортес надела маленькие, почти невидимые, трусики, тонкие лямки которых впились в кожу. Также на ножке можно заметить маленькую подвязку.

Белый лифчик, казалось, и вовсе был прозрачным, однако при этом из него не показалось ничего интимного.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц в ботфортах соблазнительно нагнулась

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