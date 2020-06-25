Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул "Міс Бум-Бум", похвалилася шикарними формами в чорній білизні

Зірка активно займається спортом, тому у неї досконалі форми, пише Politeka.net.

Модель на знімку з'явилася в чорному ліфчику, який підтягнув її шикарні груди. Тонкі лямки натяглися на плечах і ледве трималися на місці.

Крихітні трусики на чорних лямках ледве приховували найінтимніше. Грайливий бантик на білизні додав образу якоїсь пікантності.

Модель підняла руки вгору, зробивши акцент на прес з кубиками. Внизу живота можна помітити татуювання у вигляді обличчя відомого футболіста Ліонеля Мессі, фанаткою якого вона є. Крім цього тату у Кортес можна побачити ще кілька малюнків на тілі.

Ноги Сьюзі також варті окремої уваги, вони накачані і рельєфні, як у самого звичайного бодібілдера.

"Фітнес", - підписала знаменитість знімок.

За годину пост зібрав майже 8000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі завалили красуню компліментами за такий великий труд над своїм тілом.

"Мессі на такому тілі? Пощастило йому", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес була в футболці і шапці, стоячи на тлі просторого вікна, яке трохи засвітило кадр.

Модель залишила волосся розпущеним і підняла одну ногу, взявшись за каблук, завдяки чому кадр вийшов ще більш спекотним.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала у футболці футбольної команди з написом «Мессі» і стрінгах.

Красуня в міні-шортах виконала на камеру тверк під красиву музику.

«Танцюю», - коротко йдеться у підписі.

Користувачі мережі дякували за те, що зірка дозволила помилуватися собою.

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