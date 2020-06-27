Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, впечатлила дерзким поступком
Как сообщает Politeka.net, Сьюзи стала победительницей престижного конкурса Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Имея за плечами титул лучшей попы Бразилии Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.
Девушка постоянно размещает снимки и видео под которыми появляется множество восхищенных комментариев. В этот раз она потешила пользователей сети видео на котором во всем красе трусит формами.
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Кроме того, звезда показала всем соблазнительный аутфит, который подчеркнул каждый изгиб ее выдающейся фигуры. Модель надела леопардовый слитный купальник с пикантными вырезами на груди и животе, который подчеркнул ее пышную грудь, тонкую талию и роскошные бедра.
В дополнение к наряду она подобрала серьги, напоминающие лепестки цветов, и солнцезащитные очки. Завершают картину макияж с акцентом на губах. А также распущенные волосы по плечам. Получилось необычно и соблазнительно.
На самом видео девушка танцует под зажигательную музыку. При этом она старательно трусит своими выдающимися формами, показывая фигуру с разных ракурсов. Горячее шоу ей удалось на ура.
Поклонники оценили не только желание Кортез показать свои танцевальные способности, но и ее красоту.
«Ты прекрасна😮 дикая и необузданная хищница», «Ты так красива», «Самая красивая», «Восхитительная леди», «Удивительная 😍 но это немного неприлично», «Восхитительная», «Я люблю тебя», «Ты нереальная тигрица».
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