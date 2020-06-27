Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, впечатлила дерзким поступком

Как сообщает Politeka.net, Сьюзи стала победительницей престижного конкурса Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Имея за плечами титул лучшей попы Бразилии Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Девушка постоянно размещает снимки и видео под которыми появляется множество восхищенных комментариев. В этот раз она потешила пользователей сети видео на котором во всем красе трусит формами.

Кроме того, звезда показала всем соблазнительный аутфит, который подчеркнул каждый изгиб ее выдающейся фигуры. Модель надела леопардовый слитный купальник с пикантными вырезами на груди и животе, который подчеркнул ее пышную грудь, тонкую талию и роскошные бедра.

В дополнение к наряду она подобрала серьги, напоминающие лепестки цветов, и солнцезащитные очки. Завершают картину макияж с акцентом на губах. А также распущенные волосы по плечам. Получилось необычно и соблазнительно.

На самом видео девушка танцует под зажигательную музыку. При этом она старательно трусит своими выдающимися формами, показывая фигуру с разных ракурсов. Горячее шоу ей удалось на ура.

Поклонники оценили не только желание Кортез показать свои танцевальные способности, но и ее красоту.

«Ты прекрасна😮 дикая и необузданная хищница», «Ты так красива», «Самая красивая», «Восхитительная леди», «Удивительная 😍 но это немного неприлично», «Восхитительная», «Я люблю тебя», «Ты нереальная тигрица».

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