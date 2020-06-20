Бразильская модель Сьюзи Кортес, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, показала свою гордость крупным планом
Звезда, как всегда, опубликовала горячее фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Сьюзи позировала в трусиках бикини, забыв о лифчике.
На ноги звезда надела ботфорты на завязочках.
Модель нагнулась к полкам с книгами, взяв одну из них.
Кроме упругих ягодиц, нельзя не обратить внимание на фигуру в целом. Пышная грудь, тонкая талия, накаченные ножки - все в этой фигуре совершенно. Еще бы, ведь звезда активно занимается спортом.
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Модель распустила длинные волосы, которые прикрыли ее спину, ее образ завершили очки на глазах.
В общем, фото вышло очень откровенным.
За 17 часов пост собрал около 30 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали массу комплиментов звезде и были в восторге от ее смелости.
"Бесстыдница", - написал один из комментаторов.
Напомним, Сьюзи Кортес надела маленькие, почти невидимые, трусики, тонкие лямки которых впились в кожу. Также на ножке можно заметить маленькую подвязку.
Белый лифчик, казалось, и вовсе был прозрачным, однако при этом из него не показалось ничего интимного.
Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала в кожаных сапогах. Модель ничего не надевала, зато раздвинула ноги, показывая максимальную жару, которую прикрыла коробкой.
Грудь звезды тоже оказалась без белья, но девушка одну закрыла волосами, а вторую черным крестиком.
Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес предстала перед зеркалом в крохотных прозрачных стрингах, демонстрируя безупречное тело. Дополняет образ красивый макияж.
Свои другие внушительные формы звезда решила прикрыть при помощи волос.
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