Бразильская модель Сьюзи Кортес, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, показала свою гордость крупным планом 

Звезда, как всегда, опубликовала горячее фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Сьюзи позировала в трусиках бикини, забыв о лифчике. 

На ноги звезда надела ботфорты на завязочках. 

Модель нагнулась к полкам с книгами, взяв одну из них. 

Кроме упругих ягодиц, нельзя не обратить внимание на фигуру в целом. Пышная грудь, тонкая талия, накаченные ножки - все в этой фигуре совершенно. Еще бы, ведь звезда активно занимается спортом. 

Популярные статьи сейчас

Массовый возврат денег на счета украинцев: кто и какую сумму получит с 1 июля на карточку "ПриватБанка"

Пенсии и пособия взлетят с 1 июля, сколько составит прибавка: "До 17 тысяч..."

Счастливая Каменских сверкнула идеальной фигурой в супер-мини: "Дикая кошечка"

Рост доллара, повышение зарплат на 70% и новые правила в транспорте - главное за ночь
Показать еще

Модель распустила длинные волосы, которые прикрыли ее спину, ее образ завершили очки на глазах. 

В общем, фото вышло очень откровенным. 

За 17 часов пост собрал около 30 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети написали массу комплиментов звезде и были в восторге от ее смелости. 

"Бесстыдница", - написал один из комментаторов. 

Напомним, Сьюзи Кортес надела маленькие, почти невидимые, трусики, тонкие лямки которых впились в кожу. Также на ножке можно заметить маленькую подвязку. 

Белый лифчик, казалось, и вовсе был прозрачным, однако при этом из него не показалось ничего интимного. 

Ранее сообщалось, что  Сьюзи Кортес позировала в кожаных сапогах. Модель ничего не надевала, зато раздвинула ноги, показывая максимальную жару, которую прикрыла коробкой.

Грудь звезды тоже оказалась без белья, но девушка одну закрыла волосами, а вторую черным крестиком.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес предстала перед зеркалом в крохотных прозрачных стрингах, демонстрируя безупречное тело. Дополняет образ красивый макияж.

Свои другие внушительные формы звезда решила прикрыть при помощи волос. 

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц сладко выгнулась в дерзкой сеточке

А еще Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц сняла с себя все лишнее, блеснув "бриллиантами"

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц в невидимом белье приняла жаркую позу на диване