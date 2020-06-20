Бразильская модель Сьюзи Кортес, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, показала свою гордость крупным планом

Звезда, как всегда, опубликовала горячее фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Сьюзи позировала в трусиках бикини, забыв о лифчике.

На ноги звезда надела ботфорты на завязочках.

Модель нагнулась к полкам с книгами, взяв одну из них.

Кроме упругих ягодиц, нельзя не обратить внимание на фигуру в целом. Пышная грудь, тонкая талия, накаченные ножки - все в этой фигуре совершенно. Еще бы, ведь звезда активно занимается спортом.

Модель распустила длинные волосы, которые прикрыли ее спину, ее образ завершили очки на глазах.

В общем, фото вышло очень откровенным.

За 17 часов пост собрал около 30 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов звезде и были в восторге от ее смелости.

"Бесстыдница", - написал один из комментаторов.

Напомним, Сьюзи Кортес надела маленькие, почти невидимые, трусики, тонкие лямки которых впились в кожу. Также на ножке можно заметить маленькую подвязку.

Белый лифчик, казалось, и вовсе был прозрачным, однако при этом из него не показалось ничего интимного.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала в кожаных сапогах. Модель ничего не надевала, зато раздвинула ноги, показывая максимальную жару, которую прикрыла коробкой.

Грудь звезды тоже оказалась без белья, но девушка одну закрыла волосами, а вторую черным крестиком.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес предстала перед зеркалом в крохотных прозрачных стрингах, демонстрируя безупречное тело. Дополняет образ красивый макияж.

Свои другие внушительные формы звезда решила прикрыть при помощи волос.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц сладко выгнулась в дерзкой сеточке

А еще Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц сняла с себя все лишнее, блеснув "бриллиантами"

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц в невидимом белье приняла жаркую позу на диване