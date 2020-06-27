Американська зірка Кім Кардашьян здивувала яскравим знімком у відвертому вбранні
Як повідомляє Politeka.net, одні вважають Кім Кардашьян іконою стилю, інші дотримуються протилежної думки, але протиріччя не заважають збільшенню числа підписників на її профіль у мікроблозі.
Кожен її знімок викликає хвилю захоплення від користувачів мережі. Новий кадр, опублікований в Instagram, не став винятком, адже викликав бурю емоцій у підписників зірки.
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Так, світська левиця знову приміряла незвичайний наряд, який повною мірою продемонстрував достоїнства її фігури. Кім вбралася в облягаючі штани бежевого відтінку, а також яскравий топ з перехрещеними лямками на грудях.
На додаток до стильного образу вона обрала великі сережки-кільця. При цьому, вона вирішила прибрати волосся у високий хвіст, залишивши лише кілька легких пасм у обличчя, а в макіяжі не стала зраджувати своїм улюбленим коричнево-бежевим тонам.
Шанувальники змогли розглянути її розкішне тіло поблизу, залишивши для своєї улюблениці безліч компліментів. Варто додати, що фото набрало понад 1 мільйон лайків.
"Королева, богиня, як ти прекрасна", "Приголомшуючий!!! 🔥🔥", "Кім дуже красиво, обожнюю цю фотографію", "Що за чудесний стиль, Кім", "Екзотична краса ❤️", "Безобразница, щоб натягнути такий наряд потрібна сміливість", "Зводить мене з розуму", "Ковбойська принцеса", "Це божественно".
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