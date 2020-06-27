Популярна американська модель Кім Кардаш'ян показала свіжу себе і задумалася про подорожі
На фотографії красуня була в довгих вільних штанах і коротенькому топі. Кім спокусливо розмістилася на сходах, позуючи для фото в профіль. Зірка повернулася головою до об'єктива камери, а образ доповнила сміливим мейкапом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Повернення Коста-Ріки. Коли знову безпечно подорожувати, куди ти поїдеш?", - написала Кардашьян.
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Фанати поставили майже півтора мільйони лайків і написали безліч коментарів:
"Настрій", "Багамські острови. З надією", "В твій дім", "Чудово", "Як настане 2020 рік, я думав, що в кінцевому рахунку відправлюся на Місяць", "Найкраща", "Ідеальний ракурс".
Раніше ми повідомляли, що Американська світська левиця, модель Кім Кардаш'ян похвалилася фігурою в обтягуючій білизні.
Так, красуня опублікувала кілька фото, на яких показала комплекти, а також заодно похизувалася неймовірною фігурою.
Повідомлялося, що 39-річна американська телезірка, бізнесвумен і модель Кім Кардаш'ян опублікувала чергове сімейне фото.
Вона знаходилася зліва з білими, майже сивим волоссям. На красуні також були спортивні штани.
Кім, як завжди, виглядала чудово. Макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи наголосив всі її переваги.
Нагадаємо, зухвала Кім Кардашьян у шкіряних штанях показала, чому заздрить Каменських
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