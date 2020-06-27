Красуня показала всю себе

Популярна американська модель Кім Кардаш'ян показала свіжу себе і задумалася про подорожі

На фотографії красуня була в довгих вільних штанах і коротенькому топі. Кім спокусливо розмістилася на сходах, позуючи для фото в профіль. Зірка повернулася головою до об'єктива камери, а образ доповнила сміливим мейкапом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Повернення Коста-Ріки. Коли знову безпечно подорожувати, куди ти поїдеш?", - написала Кардашьян.

Фанати поставили майже півтора мільйони лайків і написали безліч коментарів:

"Настрій", "Багамські острови. З надією", "В твій дім", "Чудово", "Як настане 2020 рік, я думав, що в кінцевому рахунку відправлюся на Місяць", "Найкраща", "Ідеальний ракурс".

Раніше ми повідомляли, що Американська світська левиця, модель Кім Кардаш'ян похвалилася фігурою в обтягуючій білизні.

Так, красуня опублікувала кілька фото, на яких показала комплекти, а також заодно похизувалася неймовірною фігурою.

Повідомлялося, що 39-річна американська телезірка, бізнесвумен і модель Кім Кардаш'ян опублікувала чергове сімейне фото.

Вона знаходилася зліва з білими, майже сивим волоссям. На красуні також були спортивні штани.

Кім, як завжди, виглядала чудово. Макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи наголосив всі її переваги.

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