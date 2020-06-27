В Пенсійному фонді спростували популярну оману про прибавки для всіх пенсіонерів

Представники Пенсійного фонду України зіткнулися з масовим нерозумінням з боку громадян. Українцям пояснили, на які саме надбавки варто розраховувати в липні, і чому попередні рази були не настільки великими, як сподівалися люди.

Про це повідомили журналісти Today.ua.

Раніше в ПФУ анонсували, що сума пенсій в середньому зросте на 11%, але як показала практика, багато пенсіонерів неправильно зрозуміли розрахунок підвищень.

Українці задавалися питанням, чому обіцяна надбавка в розмірі 11%, яку їм обіцяли до пенсійних виплат, так і не була виплачена. У ПФУ спробували пояснити, що надбавка виявляється стосувалася не мінімальних пенсій.

«Підвищення пенсій на 11% стосується не мінімальних пенсій, а середньої зарплати, з якої формується пенсійні виплати. Тому не чекайте на це підвищення. Був створений новий коефіцієнт, але він не передбачає надбавку в розмірі 11%. Вам слід почекати ще трохи: починаючи з першого липня мінімальний розмір пенсії підвищиться до 1712 гривень», — пояснили представники ПФУ.

Також раніше повідомлялося, що українські чиновники попередили про те, що найближчими днями буде підвищено прожитковий мінімум, а за ним усі інші соціальні виплати.

Так, з першого липня буде розмір прожиткового мінімуму підвищиться до 2197 гривень. Це потягне за собою підвищення низки соціальних виплат.

Зокрема, прожитковий мінімум на одну людину становитиме 2118 гривень. Для дітей до шести років – 1859 гривень. Для дітей від шести до 18 років – 2318 гривень.

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