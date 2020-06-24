Как это отразится на льготниках

Украинцы рискуют столкнуться с проблемами при выплате пенсий через определенное время

Об этом предупредил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль во время заседания профильного комитета Рады, пишет Politeka.net.

По его словам, для Украины сейчас является приоритетом внедрение накопительной пенсионной системы, поскольку льготники через 10-15 лет столкнутся с проблемами при выплате пенсий в условиях солидарной системы.

“Через 10-15 лет будут сложности с пенсионными выплатами. Приоритет — накопительные пенсии. Планируется вводить 2 и 3 уровни пенсионной реформы”, – заявил Шмыгаль на заседании комитета.

Подытоживая, глава Кабинета министров добавил, что будет также пересматриваться уровень минимальной зарплаты и потребительская корзина.

Ранее мы рассказывали, что украинцам будут выплачивать по две или три пенсии. Главным новшеством может стать введение трехуровневой пенсионной системы, как принято в большинстве западных стран.

С уже начисленной зарплаты на индивидуальный пенсионный счет сотрудника будет переводиться минимум 1% (по желанию работника процент может быть увеличен), а работодатель обязан будет перечислять на тот же счет 2% начисленной зарплаты.

Авторы документа исходили из того, что в 2021 году процент обязательных отчислений будет составлять 3%, в 2030 году – 4%, еще через 10 лет это будет уже 6%, а в 2050-м – 7%.

"Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека, и еще 2% берем по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн", – рассказывал ранее Шмыгаль, анонсируя введение в Украине накопительной системы.

Но из-за таких раскладов существенно уменьшаться поступления в Пенсионный фонд, и это может отразиться на пенсиях, которые украинцы получают в условиях солидарной системы.

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